Туреччина й Ізраїль повністю відновлюють дипломатичні відносини
Прем'єр-міністр Яїр Лапід і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про взаємне повернення послів і генеральних консулів
Про це повідомляє Haaretz.
Зазначається, що Туреччина й Ізраїль домовилися про взаємне повернення послів і генеральних консулів, а відтак про повне відновлення дипломатичних відносин.
У своїй заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Лапід зазначив, що "відновлення зв’язків з Туреччиною є важливим активом для стабільності регіону та має велике економічне значення для громадян Ізраїлю".
"Ми продовжимо працювати та зміцнювати міжнародний авторитет Ізраїлю у світі", – сказав Лапід.
Відомо, що Туреччина попросила посла Ізраїлю залишити країну через події у травні 2018 року на адміністративному кордоні сектора Газа, де від рук ізраїльських військових загинули десятки палестинців. Крім того, турецький уряд відкликав послів в Тель-Авіві та Вашингтоні для консультацій.
Ізраїль у відповідь видворив консула Туреччини у Єрусалимі.
Варто зазначити, що Туреччина й Ізраїль обмінялися послами після шестирічної перерви лише за півтора року перед тим. До того країни розірвали дипломатичні відносини в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи".
Тоді ізраїльські військові перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа.
- 7 серпня посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною запропонував Єгипет. Лише за день до цього Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.
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