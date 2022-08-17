Туреччина й Ізраїль повністю відновлюють дипломатичні відносини

Про це повідомляє Haaretz.

Зазначається, що Туреччина й Ізраїль домовилися про взаємне повернення послів і генеральних консулів, а відтак про повне відновлення дипломатичних відносин.

У своїй заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Лапід зазначив, що "відновлення зв’язків з Туреччиною є важливим активом для стабільності регіону та має велике економічне значення для громадян Ізраїлю".

"Ми продовжимо працювати та зміцнювати міжнародний авторитет Ізраїлю у світі", – сказав Лапід.

Відомо, що Туреччина попросила посла Ізраїлю залишити країну через події у травні 2018 року на адміністративному кордоні сектора Газа, де від рук ізраїльських військових загинули десятки палестинців. Крім того, турецький уряд відкликав послів в Тель-Авіві та Вашингтоні для консультацій.

Ізраїль у відповідь видворив консула Туреччини у Єрусалимі.

Варто зазначити, що Туреччина й Ізраїль обмінялися послами після шестирічної перерви лише за півтора року перед тим. До того країни розірвали дипломатичні відносини в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи".

Тоді ізраїльські військові перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа.

7 серпня посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною запропонував Єгипет. Лише за день до цього Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.

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