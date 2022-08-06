Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у twitter.

За інформацією ізраїльських військових, у ніч проти 6 серпня, терористи "Ісламського джихаду" випустили із сектору Газа по території країни понад 100 ракет. Понад 30 ракет не долетіли до ізраїльської території і впали в секторі Газа. Ще 33 вдалося збити за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол". 13 ракет розірвалися на ізраїльській території. Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Масований обстріл стався після того, як 5 серпня ізраїльська армія розпочала операцію "Світанок" проти палестинських угруповань із сектору Газа.

5 серпня в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища.

Невдовзі після цього, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ватажка терористів з "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі.

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