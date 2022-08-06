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Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів

6 серпня, 2022 субота
06:29
Світ Ізраїль

Із сектору Гази по Ізраїлю було випущено понад 100 ракет, у країні оголосили про мобілізацію 25 тис. резервістів

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у twitter

За інформацією ізраїльських військових, у ніч проти 6 серпня, терористи "Ісламського джихаду" випустили із сектору Газа по території країни понад 100 ракет. Понад 30 ракет не долетіли до ізраїльської території і впали в секторі Газа. Ще 33 вдалося збити за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол". 13 ракет розірвалися на ізраїльській території. Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Масований обстріл стався після того, як 5 серпня ізраїльська армія розпочала операцію "Світанок" проти палестинських угруповань із сектору Газа. 

  • 5 серпня в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища.
  • Невдовзі після цього, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ватажка терористів з "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі. 

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Ізраїль
Палестина
ракетний удар
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