В Ізраїлі - ракетна загроза. Влада відкрила бомбосховища
Через загрозу ракетних ударів з сектора Гази по центральному Ізраїлю відкрили бомбосховища і внесли зміни в роботу аеропорту імені Бен-Гуріона
Як повідомляють, такі заходи пов'язані з операцією "Світанок" проти терористів "Ісламського джихаду".
У зв'язку із загрозою ударів у відповідь з сектора Гази в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона змінили порядок злетів і посадок літаків.
Крім того, муніципалітети Беер-Шеви, Ашкелона і Ашдода розпорядилися відкрити укриття. Також бомбосховища відкриють в містах Рамат-Ган, Кфар-Саба, Ранаана і Рамат-а-Шарон. Мерія Тель-Авіва-Яффо заявила, що відкрила кілька муніципальних бомбосховищ, але готова відкрити все в разі повітряної тривоги.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе