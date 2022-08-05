В Ізраїлі - ракетна загроза. Влада відкрила бомбосховища

Як повідомляють, такі заходи пов'язані з операцією "Світанок" проти терористів "Ісламського джихаду".

У зв'язку із загрозою ударів у відповідь з сектора Гази в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона змінили порядок злетів і посадок літаків.

Крім того, муніципалітети Беер-Шеви, Ашкелона і Ашдода розпорядилися відкрити укриття. Також бомбосховища відкриють в містах Рамат-Ган, Кфар-Саба, Ранаана і Рамат-а-Шарон. Мерія Тель-Авіва-Яффо заявила, що відкрила кілька муніципальних бомбосховищ, але готова відкрити все в разі повітряної тривоги.