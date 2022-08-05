Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду"

За даними військових Ізраїлю, ліквідовано від 10 до 20 терористів.

Міністерство охорони здоров'я Гази, повідомило про загибель 9 людей і 55-х поранених.

Армія Ізраїлю повідомляє, що Джабарі був командиром терористичної групи на півночі Гази.

Речник ЦАХАЛу Рон Кочав заявив, що "Джабарі відповідальний за конкретну погрозу випустити протитанкові ракети та знищити ними цивільних ізраїльтян і солдатів у прикордонній зоні Гази".

Він також повідомив, що після завершення розвідки підготовки до операції, ЦАХАЛ "влаштував пастку, яка завадила Джабарі та членам терористичних осередків" здійснити свої погрози.

Також Кочав наголосив, що ретельні й точні розвіддані дозволили завдати прямого удару по квартирі, де знаходився Джабарі.

"Під час подальших ударів ми атакували позиції палестинського Ісламського джихаду, включно з ракетними пусковими позиціями, деякі з яких ще недавно використовувалися для ударів по Ізраїлю", - сказав речник ЦАХАЛу.

5 серпня в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища.

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