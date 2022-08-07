Єгипет пропонує посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною, - Reuters
Єгипет пропонує посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною в секторі Газа, воно має початись сьогодні
Про це повідомили в Reuters.
Зазначається, що єгипетські посередники запропонували посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною, який має набути чинності о 22:00 (19:00 за Гринвічем) у неділю 7 серпня.
Від Ізраїлю чи палестинських бойовиків "Ісламістського джихаду" підтвердження щодо погодження пропозиції Єгипту не надходило.
- 5 серпня в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища. Невдовзі після цього, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ватажка терористів з "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі.
- Пізніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по сектору Газа, проводячи операцію "Світанок" проти угруповання "Ісламський джихад". Палестинські офіційні особи заявили, що в результаті серії авіаударів по Газі загинули щонайменше вісім людей, у тому числі 5-річна дівчинка, і ще 40 людей отримали поранення.
- 6 серпня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.
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