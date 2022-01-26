Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Туреччина запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ щодо Донбасу, - ОБСЄ

Туреччина запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ щодо Донбасу, - ОБСЄ

26 січня, 2022 середа
21:33
Суспільство

У середу, 26 січня, у відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Стамбулі

Про це повідомив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен.

"У відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ за умови консенсусу. За це я висловлюю свою вдячність Туреччині", - сказав Кіннунен.

Посол додав, що поінформував учасників засідання про можливість повернутися до особистих зустрічей, адже зараз вони проходять онлайн. 

"Я переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність наших дискусій", - зазначив він.

Кіннунен розповів, що це була перша в 2022 році сесія ТКГ. Під час дискусії обговорили питання "гарантій безпеки", питання щодо децентралізації та політичного врегулювання конфлікту, можливі способи відкриття пунктів пропуску та майбутнього звільнення та обміну полоненими, водопостачання і екологічні небезпеки.

Кіннунен зазначив, що під час попередньої зустрічі 22 грудня 2021 року учасники домовились про повне дотримання режиму припинення вогню. Однак зобов'язання, за словами посла, не виконані повністю.

"Попри те, що кількість порушень режиму припинення вогню зменшилася більш ніж на 70% порівняно з минулим місяцем, зобов'язання не виконано достатньою мірою", - наголосив він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ОБСЄ
Туреччина
Стамбул
війна з Росією
російська агресія
Тристороння контактна група
ТКГ
Читайте також:
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
23 січня, 2022 неділя
У Китаї відреагували на інформацію про те, що Сі Цзіньпін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади-2022
Ігор Суркіс
25 січня, 2022 вiвторок
Суркіс повідомив, кому готовий довірити "Динамо"
Євген Магда
24 січня, 2022 понедiлок
"Британці зіграли з Росією в гру": політолог Магда про викриття планів РФ щодо Мураєва та України
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.65
    Купівля 28.65
    Продаж 28.96
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 січня
22:13
Андрій Єрмак
"Перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року": Єрмак повідомив, що радники лідерів "нормандської четвірки" узгодили спільне комюніке
21:59
збірна України, Олександр Зінченко
Визначились плани збірної України в разі поразки Шотландії у відборі на ЧС-2022, - ЗМІ
21:51
Джоко Зайков
"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста збірної Північної Македонії
21:50
Ексклюзив
Володимир Горбач
"Бояться, що від їхньої зброї будуть гинути солдати РФ": Німеччина хоче заховати свою позицію про ненадання озброєння Україні за рішенням НАТО, - політаналітик
21:32
Маріуш Левандовські
Ексфутболіст "Шахтаря" може увійти у штаб Шевченка в збірній Польщі
21:22
"Не викликає наших заперечень": у МЗС України відреагували на передачу РФ відповіді США щодо "гарантій безпеки"
21:12
"Фантомні патрулі"
За перший день роботи "фантомні патрулі" зафіксували 990 порушень ПДР
20:58
Ерлінг Холанд
Холанд і компанія: визначились трансферні цілі "Барселони" на наступне літо
20:47
Павло Розенко
"Це фейк": інформацію про можливі прямі перемовини з терористами "Л/ДНР" запустив Офіс президента, - Розенко
20:41
Ексклюзив
Львівський авіаційно-ремонтний завод
Будемо вдосконалювати Міг-29, – директор оборонного заводу
20:38
Єнс Столтенберг
Росія має відмовитися від агресивних дій і відвести війська від України, - Столтенберг на терміновому брифінгу
20:20
Ексклюзив
Олег Попенко
 Україна в лютому може зіштовхнутися з дефіцитом газу, – експерт
20:02
Ентоні Блінкен
Блінкен: США передали Росії відповідь по "гарантіях безпеки", її не будуть оприлюднювати
19:59
Лассана Файє
Клуб УПЛ оголосив про трансфер ексфутболіста збірної Нідерландів
19:53
Росія заявила, що отримала від США відповідь щодо "гарантій безпеки"
19:44
Прем'єр Іспанії попередив Росію про серйозні наслідки для економіки у разі нового нападу на Україну
19:35
львівський аеропорт
Названо кращі аеропорти України за кількістю польотів
19:22
ЄС мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України, - єврокомісар Варгеї
19:16
Ексклюзив
Інна Совсун
"Фінального рішення ще немає": нардепка Совсун спрогнозувала, що більшість шкіл України відправлять на карантин з 31 січня
19:10
ПАРЄ
ПАРЄ ратифікувала повноваження делегації РФ в Асамблеї, їх оскаржувала Україна та ще п'ять держав
18:58
Денис Шмигаль
Прем'єр Шмигаль: Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 63%
18:56
Держдума РФ
Протитанкові снаряди, міни, та ПЗРК: в російській Держдумі сказали, яку зброю можуть відправити в ОРДЛО
18:48
Артем Довбик
Напевно, пів Європи хоче купити Довбика, але в нього ціна висока, - тренер "Дніпра-1"
18:46
Довженко-Центр
Уряд передав Довженко-Центр в управління Держкіно
18:37
Уряд Чехії схвалив передачу Україні 4 тис. артилерійських снарядів
18:32
Європарламент
Загроза вторгнення РФ: Європарламент направить в Україну делегацію, яка збиратиме інформацію про кризу на кордоні
18:25
МВФ
МВФ не виділить ні копійки Україні після обману завершити конкурс з обрання голови САП до осені 2021 року, - Шабунін
18:12
Ексклюзив
Верховна Рада
Рада може піти на карантин через відсутність голосів на підтримку законопроєктів та військову загрозу з боку РФ, - екснардепка Заружко
18:09
посольство США
"Безпекова ситуація непередбачувана": посольство США закликало американців виїхати з України через можливе нове вторгнення РФ
18:06
Роберт Габек
Рішення про постачання зброї Україні має прийматися в рамках НАТО, - віцеканцлер Німеччини
18:05
Юрій Вернидуб
Тренер-герой ЛЧ Вернидуб розповів, кого з українських футболістів запросив би в молдовський "Шериф"
17:56
Kалуш-Паш
Фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022 звинуватили у плагіаті
17:56
газ
Австралія може збільшити експорт газу до Європи на випадок, якщо Росія зменшить поставки
17:49
ЗСУ
Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківщини стабільна, - ОДА
17:47
Тисяча гривень
Дзвонять під виглядом працівників банків: українців попередили про злочинну схему з тисячею за вакцинацію
17:42
Дмитро Підручний
Збірна України з біатлону вирушила на Олімпіаду-2022
17:37
ЗСУ
"Агресія РФ проти України триває": жителів Херсонщини просять не розповсюджувати фото техніки ЗСУ
17:36
Венді Шерман
Вашингтон бачить ознаки того, що Москва вдасться до військових дій в Україні до середини лютого, - заступниця держсекретаря США
17:24
Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність військового контингенту НАТО на території країни
17:24
Ексклюзив
Джавелін
"Джавелін" набагато ефективніший проти танку, ніж каска": політексперт про військову допомогу німців Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV