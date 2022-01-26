Туреччина запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ щодо Донбасу, - ОБСЄ

Про це повідомив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен.



"У відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ за умови консенсусу. За це я висловлюю свою вдячність Туреччині", - сказав Кіннунен.



Посол додав, що поінформував учасників засідання про можливість повернутися до особистих зустрічей, адже зараз вони проходять онлайн.



"Я переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність наших дискусій", - зазначив він.



Кіннунен розповів, що це була перша в 2022 році сесія ТКГ. Під час дискусії обговорили питання "гарантій безпеки", питання щодо децентралізації та політичного врегулювання конфлікту, можливі способи відкриття пунктів пропуску та майбутнього звільнення та обміну полоненими, водопостачання і екологічні небезпеки.



Кіннунен зазначив, що під час попередньої зустрічі 22 грудня 2021 року учасники домовились про повне дотримання режиму припинення вогню. Однак зобов'язання, за словами посла, не виконані повністю.



"Попри те, що кількість порушень режиму припинення вогню зменшилася більш ніж на 70% порівняно з минулим місяцем, зобов'язання не виконано достатньою мірою", - наголосив він.



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