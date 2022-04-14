Туреччина запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оцінив можливість запровадження санкцій проти Росії
Про це повідомляє CNN TÜRK.
"Існують відмінності між негативною атмосферою, яку сторони відображають пресі, і тим, що вони нам розповідають. Ми залишаємось обережними оптимістами. Попри всі труднощі, існує ймовірність припинення вогню", - заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
Також, за його словами, країна запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН.
Крім того, Чавушоглу заявив, що Туреччина діє відповідно до міжнародного права та має намір зберігати збалансовану позицію.
- Нагадаємо, за словами міністра оборони доки не закінчиться війна, Туреччина не пропустить російські військові кораблі в Чорне море.Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які поєднують Чорне море з Егейським і Мармуровим.
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