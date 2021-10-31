Туреччина зажадала від України змінити назву Bayraktar для куплених у неї безпілотників

Про це глава МЗС Туреччини заявив після зустрічі з главою російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим на полях саміту G20, повідомляє "Європейська правда".

"Україна повинна припинити використовувати нашу назву. Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, 26 жовтня ЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищивши гармату окупантів.

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