Туреччина зажадала від України змінити назву Bayraktar для куплених у неї безпілотників
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Україну не використовувати назву Bayraktar для закуплених турецьких ударних безпілотників
Про це глава МЗС Туреччини заявив після зустрічі з главою російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим на полях саміту G20, повідомляє "Європейська правда".
"Україна повинна припинити використовувати нашу назву. Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні", - сказав Чавушоглу.
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Нагадаємо, 26 жовтня ЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищивши гармату окупантів.
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