Турецька авіація атакувала сирійське місто Кобане, - AFP
У ніч з 19 на 20 листопада турецька авіація завдала ударів по сирійському місті Кобане
Про це повідомляє AFP.
Французьке видання посилається на інформацію від представника "Демократичних сил Сирії" Фархада Шамі. Детальних подробиць поки немає.
Пізно ввечері 19 листопада турецька авіація вдарила по сирійському місту Кобане на півночі провінції Алеппо. Інформації про жертв немає.
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