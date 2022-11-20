Турецька авіація атакувала сирійське місто Кобане, - AFP

Про це повідомляє AFP.

Французьке видання посилається на інформацію від представника "Демократичних сил Сирії" Фархада Шамі. Детальних подробиць поки немає.

Пізно ввечері 19 листопада турецька авіація вдарила по сирійському місту Кобане на півночі провінції Алеппо. Інформації про жертв немає.

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