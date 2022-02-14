Турецькі астрономи знайшли дві нові планети у зоряній системі Kepler-451

Про це повідомляє technoscience.



Зазначено, що Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі.



Як повідомляє керівник Департаменту астрології та космічних наук професор Селім Осман Селам, обидва космічні об’єкти є планетами-гігантами.



Відомо, що планети дуже великі, одна з них вдвічі більша за Юпітер, а друга у 1,5 раза.



Крім того, на одній планеті рік триває 43 дні, тоді як на іншій 1800 днів.



Уточнюється, що на цих двох нових планетах життя неможливе, оскільки вони є газовими гігантами.

Нагадаємо, що 26 листопада 2021 року група астрономів із Копенгагенського університету в Данії зафіксувала дві галактики, які через пил невидимі для телескопа.

Також австралійські астрофізики виявили незвичний об’єкт, який кожні 18 хвилин випромінює радіоенергію впродовж хвилини.