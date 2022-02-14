Турецькі астрономи знайшли дві нові планети у зоряній системі Kepler-451
Група астрономів із університету Анкари виявила дві нові планети у Kepler-451, зоряній системі, що складається з двох зірок, які обертаються навколо їх загального центру інерції
Про це повідомляє technoscience.
Зазначено, що Kepler-451 знаходиться за 1 336 світлових років від Землі.
Як повідомляє керівник Департаменту астрології та космічних наук професор Селім Осман Селам, обидва космічні об’єкти є планетами-гігантами.
Відомо, що планети дуже великі, одна з них вдвічі більша за Юпітер, а друга у 1,5 раза.
Крім того, на одній планеті рік триває 43 дні, тоді як на іншій 1800 днів.
Уточнюється, що на цих двох нових планетах життя неможливе, оскільки вони є газовими гігантами.
- Нагадаємо, що 26 листопада 2021 року група астрономів із Копенгагенського університету в Данії зафіксувала дві галактики, які через пил невидимі для телескопа.
- Також австралійські астрофізики виявили незвичний об’єкт, який кожні 18 хвилин випромінює радіоенергію впродовж хвилини.
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