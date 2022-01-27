Вчені виявили у космосі об'єкт, який обертається і випромінює радіоенергію кожні 18 хвилин

Про це повідомляє BBC.



Уперше цей об'єкт виявив студент Кертінського університету Тайрон О’Доерті у західній Австралії. Він помітив надзвичайно потужне джерело спалахів радіоенергії під час під час роботи в Міжнародному центрі радіоастрономічних досліджень (ICRAR).



BBC пише, що подібні спалахи часто фіксують у Космосі, але спалах, що триває цілу хвилину, за словами науковців, дуже незвичне явище. Команда астрофізиків Кертінського університету під керівництвом доктора Наташі Харлі-Вокер працює над цим відкриттям.



"Цей об’єкт з’являвся та зникав протягом кількох годин спостережень. Це було дуже неочікувано та дивно для астронома, тому що жоден об’єкт у небі так не поводиться", - повідомила Харлі-Вокер.



Як зазанчає видання, науковці ICRAR уже встановили, що джерело спалахів перебуває на відстані у 4 тис. світлових років від Землі. Воно надзвичайно яскраве та має дуже сильне магнітне поле. За першими гіпотезами, це може бути нейтронна зірка або "білий карлик", тобто зірка після колапсу. Науковці продовжують досліджувати небесний об'єкт.

Нагадаємо, телескоп Європейської південної обсерваторії Very Large Telescope показав злиття двох галактик у сузір'ї Діва.