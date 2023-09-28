Турецький лоукостер Pegasus "дуже уважно" вивчає ситуації щодо продовження польотів у РФ через атаки дронів з України
Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus "дуже уважно" стежить за ударами безпілотників на території Росії і пов'язаними з цим закриттями аеропортів
Про це пише Bloomberg.
"Російські аеропорти та російський повітряний простір швидко реагують, щоб припинити роботу в разі попадання безпілотників, - заявила генеральний директор Гуліз Озтюрк в інтерв’ю в Лісабоні, - Це спричиняє збої в роботі, це щоденний виклик".
Вона повідомила, що близько 3% трафіку Pegasus припадає на Росію.
Видання зазначає, що європейські та американські перевізники припинили польоти над Росією, тоді як Emirates і багато китайських авіакомпаній все ще перетинають повітряний простір.
- Відзначимо, що останнім часом стали регулярними атаки дронів на Москву. Майже кожна з них супроводжується закриттям аеропортів столиці РФ. А це означає скасування, затримку, або перенаправлення рейсів. Міноборони РФ звинувачує у атаках Україну, проте Київ не підтверджує їх. Одна з попередніх атак відбулась у ніч на 7 вересня.
- Нагадаємо, авіакомпанія "Туркменістан" припинила польоти до Москви після атак дронів, які впливають на роботу аеропорту "Внуково".
- 9 вересня єгипетська авіакомпанія Red Sea Airlines оголосила про зупинення рейсів до Москви на два тижні, в період з 8 по 17 вересня 2023 року
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