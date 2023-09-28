Турецький лоукостер Pegasus "дуже уважно" вивчає ситуації щодо продовження польотів у РФ через атаки дронів з України

Про це пише Bloomberg.

"Російські аеропорти та російський повітряний простір швидко реагують, щоб припинити роботу в разі попадання безпілотників, - заявила генеральний директор Гуліз Озтюрк в інтерв’ю в Лісабоні, - Це спричиняє збої в роботі, це щоденний виклик".

Вона повідомила, що близько 3% трафіку Pegasus припадає на Росію.

Видання зазначає, що європейські та американські перевізники припинили польоти над Росією, тоді як Emirates і багато китайських авіакомпаній все ще перетинають повітряний простір.