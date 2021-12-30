Тут постійна загроза війна, - Луческу розповів румунським ЗМІ про ситуацію в Україні та дав побажання на 2022 рік
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу побажав, щоб у 2022 році закінчилась пандемія коронавірусу
Про це повідомляє румунське видання GSP.
Луческу також розповів румунським ЗМІ, що в Україні є психоз через загрозу повномасштабного військового наступу з РФ.
"Позбавмося цієї пандемії раз і назавжди. Очевидно, є психоз через можливий збройний конфлікт, бо є постійна загроза війна. Деякі з лідерів не усвідомлюють цього. Сподіваюся, що хоч би що трапилося, люди будуть сповнені ентузіазму. Завтра буде інший день", – сказав головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.
- 22 грудня Луческу був визнаний найкращим тренером 2021 року в Румунії.
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