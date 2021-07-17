Тува оголосила повний локдаун із забороною виходити на вулицю
Сибірська Республіка Тува (РФ) через різке зростання заражень COVID-19 впровадила якнайсуворіший карантин
Жителям забороняється виходити на вулицю, окрім як на працю чи у невідкладних справах. Для дітей у віці до 14 років включно знаходження і переміщення на вулиці допускається тільки в супроводі дорослих. Готелям заборонили приймати гостей крім тих, хто приїжджає в Туву у відрядження, розповідає Еспресо.TV.
У республіці будуть закриті непродовольчі магазини, ринки, салони краси, хімчистки, ремонтні майстерні, басейни і парки. У дитячих садках працюватимуть тільки чергові групи. Буде заборонена туристична діяльність.
Читайте також: Окупанти кажуть про рекордний спалах COVID-19 в Криму
На під'їзних шляхах найпопулярніших серед жителів республіки озерах - Хадин, Дус-Холь (Сватіково), Чагитай і Торі-Холь - будуть виставлені контрольні пости, прибережну зону патрулюватимуть рейдові групи служби міністерства природних ресурсів і екології спільно з співробітниками МВС і Росгвардіі.
За даними Управління Росспоживнагляду, з 14 червня протягом п'яти тижнів в республіці триває значний приріст захворюваності COVID-19, тижневі темпи приросту зберігаються стабільно високими і складають від 28,6% до 66,0%.
Читайте також: Sputnik виявився повним пшиком. Мільйони росіян чекатимуть смерті, тоді як наближеним до Путіна дадуть Pfizer, - Піонтковський
В республіці вакцинувалось лише 8,1% жителів, причому обидва щеплення зробили лише 7,4% населення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе