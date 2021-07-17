Тува оголосила повний локдаун із забороною виходити на вулицю

Жителям забороняється виходити на вулицю, окрім як на працю чи у невідкладних справах. Для дітей у віці до 14 років включно знаходження і переміщення на вулиці допускається тільки в супроводі дорослих. Готелям заборонили приймати гостей крім тих, хто приїжджає в Туву у відрядження, розповідає Еспресо.TV.



У республіці будуть закриті непродовольчі магазини, ринки, салони краси, хімчистки, ремонтні майстерні, басейни і парки. У дитячих садках працюватимуть тільки чергові групи. Буде заборонена туристична діяльність.



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На під'їзних шляхах найпопулярніших серед жителів республіки озерах - Хадин, Дус-Холь (Сватіково), Чагитай і Торі-Холь - будуть виставлені контрольні пости, прибережну зону патрулюватимуть рейдові групи служби міністерства природних ресурсів і екології спільно з співробітниками МВС і Росгвардіі.



За даними Управління Росспоживнагляду, з 14 червня протягом п'яти тижнів в республіці триває значний приріст захворюваності COVID-19, тижневі темпи приросту зберігаються стабільно високими і складають від 28,6% до 66,0%.



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В республіці вакцинувалось лише 8,1% жителів, причому обидва щеплення зробили лише 7,4% населення.





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