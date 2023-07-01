Twitter обмежить кількість публікацій на день, які може бачити користувач
Соцмережа Twitter тимчасово запровадила обмеження для своїх користувачів щодо перегляду кількості постів за добу
Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.
"Щоб усунути екстремальний рівень збору даних і маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження", - пояснив Маск.
Зазначається, що перевірені облікові записи зможуть читати 6 000 постів за добу, неперевірені акаунти - до 600 постів за добу, а нові неперевірені облікові записи - до 300 постів за добу.
- Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.
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