Twitter обмежить кількість публікацій на день, які може бачити користувач

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

"Щоб усунути екстремальний рівень збору даних і маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження", - пояснив Маск.

Зазначається, що перевірені облікові записи зможуть читати 6 000 постів за добу, неперевірені акаунти - до 600 постів за добу, а нові неперевірені облікові записи - до 300 постів за добу.