Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Twitter обмежить кількість публікацій на день, які може бачити користувач

Twitter обмежить кількість публікацій на день, які може бачити користувач

1 липня, 2023 субота
21:25
Технології Twitter

Соцмережа Twitter тимчасово запровадила обмеження для своїх користувачів щодо перегляду кількості постів за добу

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

"Щоб усунути екстремальний рівень збору даних і маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження", - пояснив Маск.

Зазначається, що перевірені облікові записи зможуть читати 6 000 постів за добу, неперевірені акаунти - до 600 постів за добу, а нові неперевірені облікові записи - до 300 постів за добу.

  • Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.
Суспільство
Світ
Ілон Маск
Читайте також:
30 червня, 2023 п'ятниця
На Куп'янсько-Сватівському напрямку Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, - командир роти ЗСУ Федоренко
Дональд Трамп
30 червня, 2023 п'ятниця
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій. В ОП прокоментували
Євген Пригожин
30 червня, 2023 п'ятниця
Заколот Пригожина: Буданов спрогнозував, що чекало би на вагнерівців у Москві
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 липня
21:19
Хижняк став чемпіоном Європейських ігор з боксу
21:17
Україна Японія
Японія передала Україні 430 генераторів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
21:06
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин відчув себе господарем Росії й спробує повторити заколот, - політичний експерт Ейдман
21:05
Володимир Зеленський
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили
20:51
Georgian Airways
Серед компаній, на які Україна наклала нові санкції, є підприємства з Грузії, Білорусі та Казахстану
20:25
F-16
Графіка навчання українських пілотів на F-16 досі немає, - Зеленський
20:16
Король Нідерландів Віллем-Александр
Король Нідерландів перепросив за історичну причетність країни до рабства
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Під недремним оком совка
20:04
Сергій Наєв
Наразі переміщення ПВК Вагнера до Білорусі не зафіксовано, - Наєв
20:01
Ексклюзив
Путін
На тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, - Фейгін
20:00
Крим - це Україна
Через перевірку речей черга перед Кримським мостом розтягнулася на 10 км. Чекати доводиться 5 годин
19:59
ДТП_ілюстративне
Внаслідок ДТП на заході Кенії загинули щонайменше 48 людей
19:44
на фото: галактика
Телескоп Euclid запустили у космос для дослідження темної енергії Всесвіту
19:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
19:38
зерно, зернова угода
Зернова ініціатива: РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту
19:19
ЗСУ
Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ
19:01
Іван Федоров, мер Мелітополя
До тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії, - Федоров
18:54
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів
18:46
Лукашенко
Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"
18:42
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Якщо Путін раптом помре, Лукашенко марить стати царем "всєя Русі", - засновник "Білого легіону" Бульба
18:39
Колишній "прокурор Криму" Андрій Фомін
Колишній "прокурор Криму" втопився у Волзі
18:36
OPINION
Дана Ярова
Хто заважає прозорій системі тилового забезпечення?
18:30
Шмигаль у США
Зростання тарифів на воду з урядом не погоджувалося й буде переглянуто, - Шмигаль
18:09
Окупанти
На Херсонщині окупанти шукають українських партизан, - рух "Атеш"
18:04
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
РФ продовжила незаконний арешт кримчанки Леніє Умерової
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
17:40
Обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по прифронтових селах на Запоріжжі: є загиблий та поранені
17:34
Путін
Під час заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті свого друга Ковальчука, - NYT
17:11
Золота дзиґа
Національна кінопремія "Золота дзиґа" опублікувала список номінантів
17:08
Дмитро Кулеба
Не повторюйте помилки Меркель, пустіть Україну в НАТО, - Кулеба звернувся до Німеччини
17:07
Іспанія підтримує вступ України до ЄС та НАТО: Зеленський і Санчес підписали спільну декларацію
17:01
Руслан Ригованов
Виступав на російському телебаченні: Міноборони відсторонило в. о. директора Департаменту ресурсного забезпечення Ригованова
16:51
Ігор Йовічевіч
"Шахтар" оголосив про звільнення Йовічевіча з посади головного тренера
16:46
ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини
16:39
обстріл Балаклії
Росіяни завдали ударів по Балаклії, четверо людей поранено
16:21
Іспанія виділить для України €55 млн та додатково надасть 4 танки Leopard
16:15
корупція
Поліграф та 15 років з конфіскацією: в Україні буде посилено відповідальність суддів
16:15
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 1 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
16:07
OPINION
Євстратій Зоря
Фігурантами справ про колаборантство є тільки священники УПЦ МП
15:46
напад з ножем
У польському Хелмі невідомий напав з ножем на українця, той помер в реанімації, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV