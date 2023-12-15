Тюремні строки отримали двоє бойовиків, які застосовували фосфорні бомби проти українців

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом. Пособники окупантів зізналися у використанні заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна Луганської області та розграбуванні Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області.

"За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді він, мешканець Луганщини, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії", - розповіли в СБУ.

Відомо, що колаборант брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Інший засуджений також родом з Луганщини, він долучився до лав окупантів у лютому 2022 року і пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури.

Пособник окупантів воював на Бахмутському напрямку та обстрілював позиції ЗСУ неподалік селища Курдюмівка.

За співпрацю зі слідством один терорист отримав 10 років тюрми, іншому дали 15.