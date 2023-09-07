Тютюновий гігант British American Tobacco продає бізнес у Росії та Білорусі
Один із найбільших світових виробників тютюнових виробів – британська British American Tobacco (ВАТ) підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії та Білорусі
Про це повідомляється у пресрелізі компанії.
Покупцем стане консорціум на чолі з топменеджерами російського підрозділу ВАТ, який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами.
Після завершення угоди бізнес ВАТ у Росії та Білорусі змінить назву на ITMS Group.
"Ми очікуємо, що транзакцію буде завершено протягом наступного місяця, коли будуть виконані певні умови. Після завершення BAT більше не матиме присутності в Росії та Білорусі та не отримає фінансової вигоди від поточних продажів на цих ринках", – зазначається у повідомленні.
Раніше аналітики британського банку Barclays вказали British American Tobacco у переліку компаній, які найімовірніше будуть експропрійовані російською владою слідом за активами Carlsberg і Danone.
- Нагадаємо, British American Tobacco plc (BAT) оголосила про рішення піти з російського ринку ще у березні 2022 року. Наразі серед найбільших тютюнових корпорацій з Росії пішла тільки Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, продавши свій бізнес у цій країні за 463 мільйони фунтів стерлінгів.
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