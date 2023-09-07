Тютюновий гігант British American Tobacco продає бізнес у Росії та Білорусі

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Покупцем стане консорціум на чолі з топменеджерами російського підрозділу ВАТ, який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами.

Після завершення угоди бізнес ВАТ у Росії та Білорусі змінить назву на ITMS Group.

"Ми очікуємо, що транзакцію буде завершено протягом наступного місяця, коли будуть виконані певні умови. Після завершення BAT більше не матиме присутності в Росії та Білорусі та не отримає фінансової вигоди від поточних продажів на цих ринках", – зазначається у повідомленні.

Раніше аналітики британського банку Barclays вказали British American Tobacco у переліку компаній, які найімовірніше будуть експропрійовані російською владою слідом за активами Carlsberg і Danone.