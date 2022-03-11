Одна із найбільших тютюнових компаній світу йде з російського ринку
Виробник тютюнової продукції British American Tobacco припиняє роботу в Росії
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
BAT ініціювала процес передання бізнесу в РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства, повідомила компанія. Після завершення цього процесу BAT більше не буде представлена на російському ринку.
Компанія заявила, що її право власності на російський бізнес "не є стійким у поточних умовах"
На РФ та Україну за підсумками 2021 року припало 3% виручки групи та трохи менше 3% скоригованого операційного прибутку.
У РФ BAT володіє тютюновою фабрикою у Санкт-Петербурзі. Портфель брендів містить марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike та ін. Компанія також виготовляє стіки для своїх систем нагрівання тютюну Glo.
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