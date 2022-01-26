У 2021 році Україна вчетверте оновила історичний рекорд та експортувала агропродовольства на $27,9 млрд

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"Згідно з даними Державної митної служби України, за підсумками 2021 року Україна експортувала агропродовольства (групи 1-24 УКТЗЕД, а також казеїн, альбуміни, шкури, хутро, вовна та ін.) на суму $27,9 млрд, майже на 25% перевищивши рекордний показник 2020 року у $22,4 млрд. Таким чином, наша країна четвертий рік поспіль оновила історичний рекорд аграрного експорту", - сказав заступник директора наукового центру Микола Пугачов.

У загальному експорті частка агропродовольчої продукції у 2020 році становила 45%, у 2021 році вона зменшилась до 41%.

Водночас, за словами Пугачова, у минулому році в аграрному секторі економіки було становлено низку рекордів за обсягами поставок сільгосппродукції на зарубіжні ринки.

У 2021 році зафіксували найбільші в історії України обсяги експорту пшениці - 20 тис. тонн, м'яса птиці - 459 тис. тонн, заморожених ягід та інших фруктів - 76 тис. тонн, макаронних виробів - 38 тис. тонн.

"Вирішальним для сумарного зростання експорту продукції АПК 2021 року стало збільшення обсягів поставок до Азії, Європейського Союзу та Африки, яке торік досягло свого найбільшого значення за період незалежності України. При цьому вартість поставок до СНД також збільшилася", - передає пресслужба.

Порівняно з 2020 роком у 2021 році до країн Азії експортували на 26% більше агропродукції (на $13,7 млрд), до країн-членів ЄС - на 12% ($8,4 млрд), Африки - на 28% ($3,7 млрд).



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