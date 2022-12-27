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У 2022 році кількість туристів, що відвідали Росію, скоротилась на 90%

27 грудня, 2022 вiвторок
04:00
Економіка Авіасанкції проти Росії

У наступному році російські оператори покращень не очікують і планують шукати туристів в Туреччині, Індії, Ірані та Китаї

Про це пише "Комерсант".

В'їзний організований турпотік до Росії за підсумками 2022 року скоротився більш ніж на 90%, розповів гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін.

Віцепрезидент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін каже, що масштабних групових заїздів цього року не було. "Потік формують індивідуальні туристичні, ділові та приватні поїздки", - зазначає він.

Гендиректор "Тарі-Тур" Марина Левченко вважає, що помітним на в'їзному ринку гравцям за рік вдалося прийняти по п'ять-шість невеликих груп.

Сергій Ромашкін вказує, що його компанія займалася організацією відпочинку для двох груп туристів – з Казахстану та Узбекистану. Марина Левченко розповідає про заїзди з В'єтнаму та Ірану. Представник "Інтуриста" Дар'я Домостроєва каже, що компанія займалася туристами з Японії, Індії та країн Близького Сходу, окремі туристи приїжджали з Австрії, Італії та Німеччини.

За оцінкою Асоціації туроператорів Росії, озвученої 26 грудня на зустрічі з головою Мінекономіки Максимом Решетниковим, за цей рік до Росії сумарно приїхали 180-190 тис. класичних туристів, без урахування пострадянських країн. За даними Прикордонної служби ФСБ, 2021 року країну відвідали 288 тис. туристів, тобто цього року, за офіційними даними, зниження становило 34–37,5%. Для порівняння: у 2019 році до країни з туристичними цілями приїхало 5,1 млн осіб.

Цього року, за словами Сергія Ромашкіна, перешкодою для інтуристів стало негативне інформаційне тло навколо країни, непростий порядок оформлення віз, складності з використанням в РФ закордонних банківських карт і складності з перельотами.

Стриманим залишається попит і на майбутній сезон 2023 року. Хоча хорошу динаміку можуть забезпечити туристи з Туреччини та Індії, старт програми безвізових поїздок з Ірану і повернення на ринок китайських мандрівників.

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Росія
туризм
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