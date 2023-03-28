У 2024 році Steam припинить підтримку Windows 7 та 8

Про це пише підтримка сервісу.

Зазначається, що аби продовжувати працювати зі Steam та будь-якими іграми чи іншими продуктами, придбаними через сервіс, користувачам потрібно буде оновити Windows до новішої версії.

Таке рішення сервіс пояснює тим, що старі операційні системи більше не мають необхідного програмного забезпечення.

"Найновіші функції в Steam покладаються на вбудовану версію Google Chrome, яка більше не працює в старих версіях Windows. Крім того, для майбутніх версій Steam знадобляться оновлення функцій і безпеки Windows, наявні лише в Windows 10 і вище", - пояснює Steam.