У 2024 році Steam припинить підтримку Windows 7 та 8
З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить підтримку операційних систем Windows 7, 8 та 8.1. Клієнт більше не працюватиме на версіях, нижче Windows 10
Про це пише підтримка сервісу.
Зазначається, що аби продовжувати працювати зі Steam та будь-якими іграми чи іншими продуктами, придбаними через сервіс, користувачам потрібно буде оновити Windows до новішої версії.
Таке рішення сервіс пояснює тим, що старі операційні системи більше не мають необхідного програмного забезпечення.
"Найновіші функції в Steam покладаються на вбудовану версію Google Chrome, яка більше не працює в старих версіях Windows. Крім того, для майбутніх версій Steam знадобляться оновлення функцій і безпеки Windows, наявні лише в Windows 10 і вище", - пояснює Steam.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.75
Купівля 37.75Продаж 38.54
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе