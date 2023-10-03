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У Львові стартує Екуменічний соціальний тиждень: що у програмі

3 жовтня, 2023 вiвторок
18:24
Новини Афіша Екуменічний форум

4-7 жовтня у Львові відбудеться традиційна подія осені – 16-й Екуменічний соціальний тиждень. Тема заходу цього року – "Від війни до сталого миру: через справедливість та солідарність"

12 подій, 60 учасників – в Українському католицькому університеті міжнародний форум об’єднає впливових людей з різних країн, які рефлексуватимуть про війну та сталий мир.

Еспресо - головний інформаційний партнер форуму.

Розпочнеться 16-й ЕСТ 4 жовтня, у середу, з відкриття виставки витинанок "Український кіберпанк" Марії Мартиненко-Гупало у Філософсько-богословському факультеті УКУ (просп. Св. Івана Павла ІІ, 35а, 1 поверх, атріум). Цикл робіт розповідає історії цивільних і військових, які втратили кінцівки або мають пошкоджене обличчя внаслідок бойових дій чи обстрілів.

Опісля, о 16:30 год, відбудеться Міжнародна панель "Від війни – до сталого миру: через справедливість та солідарність", в якій візьмуть участь: проф. Мирослав Маринович, віце ректор Українського католицького університету; д-р Жерар Паверс, директор Католицького центру з миробудування, професор Університету Нотр-Дам (США); Валерій Пекар, викладач Львівської бізнес-школи УКУ, президент компанії "Євроіндекс".

Форум понад 15 років є майданчиком для діалогу та осмислення подій, що резонують в Україні та світі. В часі цьогорічного ЕСТу відбудуться круглі столи, міжнародні панельні дискусії, семінари, виставки та майстер-класи, поділені за тематичними блоками:

Блок 1. Релігійно-екуменічний та етичний.

Блок 2. Історико-політичний.

Блок 3. Екологія.

Блок 4. Міграція.

Блок 5. Культурно-освітній.

Блок 6. Інформаційний.

У форумі візьмуть участь: д-р Йорген Сков Соренсен, генеральний секретар Конференції Європейських Церков, д-р Оксана Винницька, почесна консулка Канади в Україні, д-р Олександр Мотиль, професор політології в університеті Ратґерса, Михайло Винницький, заступник Міністра освіти і науки України, д-р Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру Східноєвропейських студій, Єпископ Павло Шварц, Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України, с. Гелен Елфорд, OП, професор, президент Папської Академії соціології, проректор та декан соціології в Папському університеті Св. Томи Аквінського в Римі, Італія (2001-2023), Рокко Буттільйоне, професор, член Італійського Парламенту, Міністр культурної спадщини та культурної діяльності, Міністр політики Євросоюзу (2001-2006), Джордж Вайгель, професор, почесний старший науковий співробітник Центру етики та публічної політики, біограф Святого Івана Павла ІІ, о. д-р Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету Св. Софії, Роман Соловій, ректор Східноєвропейського інституту теології та багато інших.

Рестрація на участь у форумі за лінком: https://cutt.ly/Fwl2Ks9A.

Організаторами форуму є Інститут екуменічних студій УКУ, Український католицький університет, Фонд Конрада Аденауера в Україні, Німецька лютеранська церква (EKD).

Суспільство
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