У 730 родин з Бучі є потреба в новому житлі, - заступниця мера Скорик-Шкарівська
Заступниця мера Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська розповіла, що у 730 родин із Бучі є потреба у новому житлі, їх будинки знищені вщент
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"У 730 родин із Бучі є потреба у новому житлі. Тобто це 730 помешкань, які вже неможливо відновити. Ми розуміємо, що до зими можна запропонувати тимчасове житло. Однак потрібно вже зараз розв'язувати питання з опаленням. Людям потрібне комфортне житло з опаленням", - пояснила Скорик-Шкарівська.
Скорик-Шкарівська додала, що найкращий варіант житла з опаленням пропонує український виробник.
"Найкращий варіант такого житла пропонує український виробник. Вони роблять однокімнатні вагончики з комфортними умовами для людей. Там є опалення, санвузол та сонячними батареями. Вартість такого житла складає 10 тис. євро. Це найдешевший варіант із тих, що є на ринку. Тому було б добре, якби знайшлися донори та меценати, які б змогли закупити таке житло для людей", - додала Скорик-Шкарівська.
- 7 червня у Бучі та Ірпені побувала Посол США Бріджит Брік.
- 9 червня амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала братську могилу в Бучі та поспілкувалася із мешканцями міста
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.27
Купівля 34.27Продаж 35.12
-
EUR
Купівля 35.66Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе