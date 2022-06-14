У 730 родин з Бучі є потреба в новому житлі, - заступниця мера Скорик-Шкарівська

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"У 730 родин із Бучі є потреба у новому житлі. Тобто це 730 помешкань, які вже неможливо відновити. Ми розуміємо, що до зими можна запропонувати тимчасове житло. Однак потрібно вже зараз розв'язувати питання з опаленням. Людям потрібне комфортне житло з опаленням", - пояснила Скорик-Шкарівська.

Скорик-Шкарівська додала, що найкращий варіант житла з опаленням пропонує український виробник.

"Найкращий варіант такого житла пропонує український виробник. Вони роблять однокімнатні вагончики з комфортними умовами для людей. Там є опалення, санвузол та сонячними батареями. Вартість такого житла складає 10 тис. євро. Це найдешевший варіант із тих, що є на ринку. Тому було б добре, якби знайшлися донори та меценати, які б змогли закупити таке житло для людей", - додала Скорик-Шкарівська.

7 червня у Бучі та Ірпені побувала Посол США Бріджит Брік.

9 червня амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала братську могилу в Бучі та поспілкувалася із мешканцями міста

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