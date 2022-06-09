Про це написала в свою твіттері Мелінда Сіммонс .

"Я відвідала Бучу сьогодні. Жителі пройшли через пекло. Я відвідав братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирену та стрілянину. Обговорили відновлення з мірою. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка була", - написала Сіммонс.

7 червня у Бучі та Ірпені побувала Посол США Бріджит Брік.

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