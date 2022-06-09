"Мешканці пройшли крізь пекло": посол Британії Мелінда Сіммонс відвідала Бучу і поділилася враженнями
9 червня амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала братську могилу в Бучі та поспілкувалася із мешканцями міста
Про це написала в свою твіттері Мелінда Сіммонс .
"Я відвідала Бучу сьогодні. Жителі пройшли через пекло. Я відвідав братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирену та стрілянину. Обговорили відновлення з мірою. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка була", - написала Сіммонс.
- 7 червня у Бучі та Ірпені побувала Посол США Бріджит Брік.
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