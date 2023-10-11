У 9 областях і Києві запустили Інститут помічника ветерана
У Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Закарпатській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській областях і в Києві запустили проєкт Інституту помічника ветерана
Про це повідомляє міністерство у справах ветеранів.
"Помічники ветеранів стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їх сімей та демобілізованим воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом "рівний з рівним". Це, зокрема, консультативний, інформаційний, процедурний супровід в межах переходу від військової служби до цивільного життя", - йдеться у повідомленні.
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про успішнісь проєкту в областях, які долучилися до нього першими.
"Попередньо ми вже можемо говорити про успіх нашого "пілоту" на прикладі перших чотирьох областей (Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Миколаївської - ред.). Мінветеранів йде з новою ветеранською політикою у регіони, до громад, де зустрічатимуть ветеранів з фронту. Тому поширення експерименту ще на шість регіонів дозволить за досить незначний для такого масштабного проєкту проміжок часу в умовах війни випробувати інститут помічника ветерана, досягти синергічного ефекту при реалізації ветеранської політики", – сказала Лапутіна.
У міністерстві зазначили, що після завершення "пілоту" проєкт масштабують на всю Україну, а до кінця 2024 року заплановано роботу 15 тис. помічників ветеранів.
- Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запустили два експериментальні проєкти, які стосуються військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.
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