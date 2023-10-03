В Україні стартували два експериментальні проєкти для військових і ветеранів: подробиці
В Україні 3 жовтня стартували два експериментальні проєкти, які стосуються військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин
Про це заявив очільник уряду Денис Шмигаль.
"Ми кардинально змінюємо ветеранську політику. Це широкі економічні можливості для наших захисників, житло для ветеранів, створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів", - повідомив він.
Перший проєкт, який запустили 3 жовтня, передбачає надання соціально-психологічної допомоги та сприяння адаптації. Вказується, що отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина або ж група людей.
Другий проєкт – це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах.
"Ідеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, допомогу в комунікації з державною та місцевою владою", - пояснив Шмигаль.
- Наразі ветерани можуть отримати ваучери на безплатне навчання.
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