У багатоповерхівці в Кропивницькому вибухнув газ, є постраждалий

Про це поінформував голова Кіровоградської ОВА

"Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир", - написав він.

За попередніми даними, руйнування опорних конструкцій немає.