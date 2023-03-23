У багатоповерхівці в Кропивницькому вибухнув газ, є постраждалий
Ранком багатоквартирному будинку в Кропивницькому стався вибух газу: вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки квартири, вибито вікна й пошкоджено двері, постраждав чоловік
Про це поінформував голова Кіровоградської ОВА
"Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир", - написав він.
За попередніми даними, руйнування опорних конструкцій немає.
- Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в житловому будинку у Чернівцях вибухнула опалювальна піч. На місці події працювала аварійна бригада.
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