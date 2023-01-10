У Бахмуті перебуває родина з кількамісячним немовлям, - волонтер
У Бахмуті перебуває сім'я, яка живе у під'їзді з дитиною, якій кілька місяців - вони не хочуть евакуюватися з прифронтового міста
Про це в ефірі Еспресо розповів волонтер Олександр Качура.
"Ми вчора потрапили під обстріл, коли везли родині з маленькою дитиною генератор. Люди їхати не хочуть, бо немає грошей, нема куди їхати, ще щось", - сказав він.
Волонтер розповів про родину, яка живе у під'їзді з маленькою дитиною.
"Він народився 2-3 місяці тому. В матері були важкі пологи. Я так розумію, що в лікарні Бахмута. Вони прийняли рішення не їхати, бо транспортабельність дружини викликає сумніви. Дуже багато таких ситуацій. Ми вчора спускались у підвал, там мерзнуть руки. Я не уявляю, як там можна жити і спати. Люди іноді категорично їхати не хочуть", - наголосив Качура.
Він перелічив першочергові потреби жителів Бахмуту.
"Це - паливо, генератори, буржуйки, дрова. Їжа у них є. Також потребують ліків, питної води. Я вважаю, їм краще виїжджати", - підсумував він.
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