У Бахмуті перебуває родина з кількамісячним немовлям, - волонтер

Про це в ефірі Еспресо розповів волонтер Олександр Качура.

"Ми вчора потрапили під обстріл, коли везли родині з маленькою дитиною генератор. Люди їхати не хочуть, бо немає грошей, нема куди їхати, ще щось", - сказав він.

Волонтер розповів про родину, яка живе у під'їзді з маленькою дитиною.

"Він народився 2-3 місяці тому. В матері були важкі пологи. Я так розумію, що в лікарні Бахмута. Вони прийняли рішення не їхати, бо транспортабельність дружини викликає сумніви. Дуже багато таких ситуацій. Ми вчора спускались у підвал, там мерзнуть руки. Я не уявляю, як там можна жити і спати. Люди іноді категорично їхати не хочуть", - наголосив Качура.

Він перелічив першочергові потреби жителів Бахмуту.

"Це - паливо, генератори, буржуйки, дрова. Їжа у них є. Також потребують ліків, питної води. Я вважаю, їм краще виїжджати", - підсумував він.