У Бахмуті прикордонники-мінометники ліквідували групу росіян

Про це повідомляє ДПСУ в телеграмі.

"Оператори БПЛА виявили переміщення ворожих сил у приміській забудові. Підрозділ противника рухався в бік позицій українських захисників. Тож прикордонники-мінометники отримали задачу: знищити. І впоралися з цим на відмінно! 2 загарбників знищені, ще 3 – поранені", - пише Держприкордонслужба.