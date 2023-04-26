У Бахмуті прикордонники-мінометники ліквідували групу росіян
У середу, 26 квітня, українським прикордонникам-мінометникам вдалось ліквідувати групу російських терористів у приміській забудові Бахмута
Про це повідомляє ДПСУ в телеграмі.
"Оператори БПЛА виявили переміщення ворожих сил у приміській забудові. Підрозділ противника рухався в бік позицій українських захисників. Тож прикордонники-мінометники отримали задачу: знищити. І впоралися з цим на відмінно! 2 загарбників знищені, ще 3 – поранені", - пише Держприкордонслужба.
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