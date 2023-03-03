У Бахмуті прикордонники відбили від вагнерівців опорний пункт

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В останньому зведенні прикордонники заявили, що на східному фронті вони ліквідували три десятки росіян та перехопили дрон.

У Бахмуті під прикриттям артилерії вагнерівці атакували опорний пункт прикордонників. Українці здійснили вдалий маневр та розпочали стрілецький бій, що тривав до темряви. Позиції вдалось відбити.

На Донеччині охоронці кордону зупинили спробу російського прориву до одного з населених пунктів. Прикордонники-мінометники "ловили" малі стрілецькі групи противника під час їхнього пересування, остаточно ліквідували штурмовиків зі стрілецької зброї.

"Луганщина. Прикордонники приземлили ворожий коптер. Дрон дістався захисникам неушкодженим, тож тепер допомагатиме знищувати окупантів", - пише ДПСУ.

Прикордонники успішно відбили всі атаки ворога. Українці знищили 11 окупантів, ще 15 – поранили.

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