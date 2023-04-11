Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Прикордонники тримали позиції та не давали ворогу оточити себе. Коли ж виникла небезпека повного оточення воїнів, їм на допомогу висунулася група вогневої підтримки. Вогнем із гранатометів і стрілецької зброї атаку окупантів відбили, також вдалося забезпечити евакуацію поранених із місця бою.