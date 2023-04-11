У Бахмуті шестеро прикордонників три години відбивали атаки ворога, попри загрозу оточення
Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника, який істотно переважав
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
Прикордонники тримали позиції та не давали ворогу оточити себе. Коли ж виникла небезпека повного оточення воїнів, їм на допомогу висунулася група вогневої підтримки. Вогнем із гранатометів і стрілецької зброї атаку окупантів відбили, також вдалося забезпечити евакуацію поранених із місця бою.
- Як повідомили в Генштабі ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб узяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили на цій ділянці фронту близько 20 атак противника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе