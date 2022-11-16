У Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія
У звільненій Балаклії відновили рух мостом. Ця переправа буде тимчасовою, її передали чеські партнери
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
"Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом", – пише пресслужба.
Переправу змонтували поруч з пошкодженим мостом впродовж місяця після звільнення міста. Вона встановлений на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія.
Рух мостом буде реверсним. Завдяки переправі людям швидше й зручніше доставлятимуть медикаменти, гуманітарну допомогу та товари першої необхідності.
"Харківщина одна з тих областей, де російські окупанти залишили масштабні інфраструктурні руйнування – 25 штучних споруд зруйновано. Однак на 10 спорудах вже відкрито рух. Основна задача – з'єднати міста і селища та скоротити час доставлення", – додають у відомстві.
Загалом Укравтодор отримав чотири металеві конструкції від Адміністрації державних матеріальних резервів Чехії. На Київщині та Черкащині вже становили мости, ще два – у Харківській області.
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- 10 листопада у звільненій ЗСУ Балаклії Харківської області після обстрілів російських окупантів відбудовують центральну лікарню.
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