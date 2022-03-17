У банках Швейцарії виявили $213 млрд "заощаджень" найбагатших росіян

Про це повідомляє Reuters, інформує Еспресо.TV

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), фіну станови країни тримають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) клієнтів з РФ.

Ці активи демонструють, що масштаби бізнесу багатих росіян з банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Наразі у Швейцарії тривають дебати щодо посилення тиску на росіян. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Путіна та його уряду.

"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність… допомагають фінансувати війну", - сказала вона.

Попри свою оцінку, SBA наголосила, що це не так вже й багато, у порівнянні із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей з усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.

"Доля активів, що зберігаються у російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках", - йдеться у заяві.

Нагадаємо ,4 березня, Швейцарія вперше за свою новітню історію відмовилась від нейтралітету та проголосила санкції проти Росії.

16 березня обсяг санкцій, які Швейцарія підтримала, зрівнявся з тими, які проголосив Євросоюз.

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