У Байдена міркують над розширенням Радбезу ООН, - The Washington Post

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами зі 193 держав-членів організації, щоб до осінньої Генасамблеї отримати відгуки про потенційне розширення Радбезу ООН.

Очікується, що пропозиція США передбачатиме додавання до складу Радбезу ООН близько 6 нових постійних членів без надання їм країнам права вето. Видання зазначає, що така пропозиція відображає прагнення Байдена визнати зростання впливу країн, що розвиваються, і виправити розчарування чинними членами Радбезу та їхньою нездатністю зупинити глобальні конфлікти, зокрема війну РФ проти України.

Так, директор Міжнародної кризової групи ООН Річард Гован, заявив, що Рада безпеки не виконала свого мандату.

"Але щобільше ООН занепаде, то більш фрагментованим, регіональним і конкуруючим стане світ", - наголосив Гован.

Байден анонсував підтримку на Генасамблеї ООН у вересні збільшення постійних місць у Радбезі, зокрема, надання місць країнам Африки та Латинської Америки. Президент США наголошував, що настав час Радбезу ООН стати інклюзивнішим.

Високопоставлений чиновник США на умовах анонімності повідомив виданню, що команда, очолювана Томас-Грінфілд, намагається "сформувати певний консенсус щодо розумної, надійної пропозиції, яка може бути насправді успішною та здійснити реформу".

Видання зазначає, що офіційні особи США пов'язують ці зусилля з ширшою спробою модернізувати те, що вони вважають громіздкими глобальними органами, в тому числі фінансові такі установи, як Світовий банк, і сприяти ефективнішому управлінню не лише питаннями безпеки, але й викликами щодо зміни клімату та глобальних загроз здоров'ю.

"Ми хочемо, щоб ці інституції працювали, щоб ми могли дискутувати та намагатися вирішувати міжнародні конфлікти. Ми маємо чітко усвідомлювати успіх або відсутність успіху за підсумками багатьох років, але немає сумніву, що з цими установами нам краще, ніж без них", – сказав чиновник.

Наразі адміністрація Байдена ще не висунула конкретної пропозиції щодо реформи Радбезу ООН, проте, за даними співрозмовників видання, Вашингтон раніше сигналізував про підтримку включення до Радбезу ООН Німеччини, Японії та Індії як постійних членів.

Крім того, видання зазначає, що африканські країни, які складають майже 30% членів ООН, вимагали для континенту два постійних місця з правом вето, але не визначили, які країни мають їх отримати. Також номінальну підтримку розширення Радбезу ООН висловили Росія та Китай.