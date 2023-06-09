В ООН заявили, що називати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ – передчасно

Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, передає Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту залишаються нез’ясованими, передчасно розглядати, чи міг бути скоєний воєнний злочин. Ми повторюємо наш заклик до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування", - сказав він.

Лоуренс зазначив, що російська сторона відхиляє запити на дозвіл відвідати українські території, що перебувають під окупацією.