В ООН заявили, що називати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ – передчасно
Управління ООН з прав людини наразі не може оцінити, чи є підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Там чекатимуть на результати розслідування
Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, передає Handelsblatt.
"Оскільки обставини інциденту залишаються нез’ясованими, передчасно розглядати, чи міг бути скоєний воєнний злочин. Ми повторюємо наш заклик до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування", - сказав він.
Лоуренс зазначив, що російська сторона відхиляє запити на дозвіл відвідати українські території, що перебувають під окупацією.
- 6 червня російська окупаційна армія підірвала Каховську ГЕС. В ООН заявили, що цивільна інфраструктура не має бути військовою ціллю.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував розслідувати руйнування Каховської ГЕС за участі представників України, РФ і Туреччини.
- 9 червня постпред України в ООН Кислиця сказав, що розслідувати підрив Каховської ГЕС в умовах окупації неможливо.
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