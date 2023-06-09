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В ООН заявили, що називати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ – передчасно

9 червня, 2023 п'ятниця
17:05
Світ ООН

Управління ООН з прав людини наразі не може оцінити, чи є підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Там чекатимуть на результати розслідування

Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, передає Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту залишаються нез’ясованими, передчасно розглядати, чи міг бути скоєний воєнний злочин. Ми повторюємо наш заклик до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування", - сказав він.

Лоуренс зазначив, що російська сторона відхиляє запити на дозвіл відвідати українські території, що перебувають під окупацією.

  • 6 червня російська окупаційна армія підірвала Каховську ГЕС. В ООН заявили, що цивільна інфраструктура не має бути військовою ціллю.
  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував розслідувати руйнування Каховської ГЕС за участі представників України, РФ і Туреччини.
  • 9 червня постпред України в ООН Кислиця сказав, що розслідувати підрив Каховської ГЕС в умовах окупації неможливо.
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