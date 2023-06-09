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Кислиця: Підрив Каховської ГЕС розслідувати в умовах окупації неможливо 

9 червня, 2023 п'ятниця
06:20
Війна з Росією Сергій Кислиця

Розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС 6 червня неможливо через окупацію та відсутність співпраці з загарбницькою владою

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця сказав у коментарі журналістам, передає Укрінформ.

"Ви можете зробити логічний висновок, що будь-яке розслідування за нинішніх умов окупації та відмови окупаційної влади від співпраці неможливе", - наголосив він.

Наразі Україна очікує повної співпраці з боку окупаційної влади в наданні безперешкодного доступу для евакуації людей міжнародним організаціям, таким як ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Навіть їхні військові сидять на деревах, чекаючи евакуації. Вони навіть не піклуються про своїх солдатів", - зауважив Кислиця.

На прохання прокоментувати переговори, ініційовані турецьким президентом Ердоганом щодо створення комісії для розслідування за участю експертів сторін, що воюють, ООН та міжнародної спільноти, представник України порадив поцікавитися в дипломатів Туреччини.

"Думаю, вам краще запитати турецьку місію або турецького представника про те, як далеко вони просунулися в цих дискусіях – це не вирішується з Нью-Йорка", - додав Кислиця.

Підрив Каховської ГЕС: що з розслідуванням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також відомо про підтоплення Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб, а також у Запорізькій області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

Після цього прем'єр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що розвідувальні служби Сполученого Королівства вивчають причетність Росії до підриву Каховської ГЕС.

Натомість розмовляючи з президентом України Володимиром Зеленським його колега з Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС треба створити комісію за участю експертів з України, Росії, ООН та міжнародного товариства. Тим часом Зеленський у вечірньому зверненні 7 червня згадав про розмову з Ердоганом під трохи іншим кутом. 

МЗС України відреагувало на пропозицію Туреччини, нагадавши, що місію ООН з розслідування удару по колонії в Оленівці, де утримували українських полонених, "по-тихому закрили".

Крім того, український президент обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном  потреби для ліквідації наслідків і співпрацю в розслідуванні обставин підриву ГЕС.

Україна
Херсонщина
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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