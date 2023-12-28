У Бердянську людей кличуть на акцію проти окупаційної "націоналізації" житла, райрада попереджає про можливу провокацію
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов спростовує чутки про мітинги та попереджає про можливу пастку для мирних жителів
Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.
"За попередньою оцінкою, це фейк. Перша причина, ніколи в Бердянську не було мітингів, де парк Шмідта, таких, які чогось вимагали серйозного. Максимум, що я пам'ятаю, це була хода у 2013 році "Свободу чесним - свободу Павлюченко", але це була хода, ми там не мітингували, майдан збирався в іншому місці. По-друге, мітинг збирає нібито якась жителька саме Московії, яка родом з Бердянська приїхала на пів години пропонує зібратися. По-третє, тема для мітингу не зовсім відповідає дійсності", - сказав заступник голови Бердянської районної ради.
Дудукалов пояснив, що житло ніби відбирають в громадян РФ і збирають саме росіян, які отримали паспорти: "Сьогодні найменша проблема з житлом у тих, хто якраз отримав паспорти, а найбільші проблеми з житлом у тих, хто їх не отримали й у тих, хто не зареєструвався в їхніх окупантських реєстрах".
Він закликав мирних жителів Бердянська не йти на мітинг, адже це може бути пастка.
"Там нічого не змінилося, свобод там більше, чи прав не стало. Я так бачу, що вони продовжують цю практику обстеження, тому що там встановили знову якихось більше камер, які мають високу роздільну здатність і можуть розпізнавати обличчя людей і номери автівок. Навіщо така система стеження за людьми?" - підсумував заступник голови Бердянської районної ради.
Що передувало
Російські окупанти вже два роки проводять "націоналізацію" ТОТ України, що спонукає людей до громадянського спротиву. У Бердянську планують акцію протесту. Ініціативна група подала заявку на проведення акції у п’ятницю, 29 грудня, до "військово-цивільної адміністрації". Організатори хочуть, щоб окупаційна влада спростила процедуру підтвердження права власності на житло для тих, хто покинув Бердянськ.
Фото: Скрін
Нагадаємо, наприкінці червня російські окупанти у Бердянську вбили двох неповнолітніх партизанів Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова: батькам досі не віддали тіла дітей, де вони перебувають - невідомо.
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