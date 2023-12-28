У Бердянську людей кличуть на акцію проти окупаційної "націоналізації" житла, райрада попереджає про можливу провокацію

Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.

"За попередньою оцінкою, це фейк. Перша причина, ніколи в Бердянську не було мітингів, де парк Шмідта, таких, які чогось вимагали серйозного. Максимум, що я пам'ятаю, це була хода у 2013 році "Свободу чесним - свободу Павлюченко", але це була хода, ми там не мітингували, майдан збирався в іншому місці. По-друге, мітинг збирає нібито якась жителька саме Московії, яка родом з Бердянська приїхала на пів години пропонує зібратися. По-третє, тема для мітингу не зовсім відповідає дійсності", - сказав заступник голови Бердянської районної ради.

Дудукалов пояснив, що житло ніби відбирають в громадян РФ і збирають саме росіян, які отримали паспорти: "Сьогодні найменша проблема з житлом у тих, хто якраз отримав паспорти, а найбільші проблеми з житлом у тих, хто їх не отримали й у тих, хто не зареєструвався в їхніх окупантських реєстрах".

Він закликав мирних жителів Бердянська не йти на мітинг, адже це може бути пастка.

"Там нічого не змінилося, свобод там більше, чи прав не стало. Я так бачу, що вони продовжують цю практику обстеження, тому що там встановили знову якихось більше камер, які мають високу роздільну здатність і можуть розпізнавати обличчя людей і номери автівок. Навіщо така система стеження за людьми?" - підсумував заступник голови Бердянської районної ради.

Що передувало

Російські окупанти вже два роки проводять "націоналізацію" ТОТ України, що спонукає людей до громадянського спротиву. У Бердянську планують акцію протесту. Ініціативна група подала заявку на проведення акції у п’ятницю, 29 грудня, до "військово-цивільної адміністрації". Організатори хочуть, щоб окупаційна влада спростила процедуру підтвердження права власності на житло для тих, хто покинув Бердянськ.

Фото: Скрін

Нагадаємо, наприкінці червня російські окупанти у Бердянську вбили двох неповнолітніх партизанів Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова: батькам досі не віддали тіла дітей, де вони перебувають - невідомо.