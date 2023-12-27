Вбивство двох неповнолітніх партизанів у Бердянську: окупанти не віддають батькам тіла дітей уже пів року

Про це у коментарі "Радіо Свобода" розповів адвокат родини вбитого Тиграна Оганнісяна Андрій Яковлєв.

За його словами, тіла дітей, ймовірно, перебувають у моргу Бердянська, проте підтвердити це неможливо.

"Коли тіла будуть видані? Невідомо. В яких умовах вони зберігаються? Невідомо. Можна припустити, що вони все ж знаходяться в Бердянську в морзі. Проте довести це ми не можемо. Вони (окупаційна влада – ред.) напевно просто думають, що можуть не віддавати тіла доти, доки питання якимось чином вирішиться так, як їм це було б зручно", – розповів Яковлєв.

Адвокат зазначив, що в окупантів є формальний привід для відкладення похорону: проведення експертизи та розслідування у справі за обвинуваченням неповнолітніх хлопців. Але він вважає, що справжньою причиною є те, що росіяни намагаються приховати умисне вбивство.

"Коли в голову постріл з близької відстані та, припустимо, у серце і не один. Коли куля пройшла крізь рот і вийшла через іншу частину голови, то очевидно, що це було зроблено з близької відстані. Коли всі бачать тіло, це є докази вчинення злочину, воєнного злочину. А без тіл, вони (окупанти – ред.) думають, напевно, що важче довести цей злочин. Тому, я думаю, що вони не віддають тіла через те, що чітко видно, що це була не якась там поліційна місія з затримання, а позасудова страта", - заявив адвокат.

Він додав, що про повернення тіл рідним, ймовірно, зможе третя сторона.

Хто такі Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

"Медійна ініціатива за права людини" повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. "За" проголосували 425 депутатів, "проти" - 3, утрималися 15 людей.

Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження.

На вбивство двох українців хлопців-підлітків відреагував омбудесмен з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія має понести покарання, адже вбивці мають бути засудженні.