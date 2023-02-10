У Бердянську окупанти обшукали гаражі українських педагогів 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Цього разу росіяни обшукували у Бердянську гаражі педагогів, які відмовились від співпраці з окупантами. Пропагандисти стверджують, що в гаражах педагоги ховають документацію й оргтехніку, яку нібито викрали з місцевого університету.

"Хоча за фактом саме росіяни захопили приміщення й безправно користуються чужим майном. При цьому варто зауважити, що росіяни контролюють ВНЗ з першого дня окупації й ніхто зі співробітників не міг нічого винести з приміщення без їх відома. Фактично ворог використовує цю підставу для репресій проти педагогів", - пишуть у Центрі.