У Бердянську окупанти обшукали гаражі українських педагогів
У тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти провели черговий злочинний рейд
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Цього разу росіяни обшукували у Бердянську гаражі педагогів, які відмовились від співпраці з окупантами. Пропагандисти стверджують, що в гаражах педагоги ховають документацію й оргтехніку, яку нібито викрали з місцевого університету.
"Хоча за фактом саме росіяни захопили приміщення й безправно користуються чужим майном. При цьому варто зауважити, що росіяни контролюють ВНЗ з першого дня окупації й ніхто зі співробітників не міг нічого винести з приміщення без їх відома. Фактично ворог використовує цю підставу для репресій проти педагогів", - пишуть у Центрі.
- Сили оборони підтвердили, що 8 лютого уразили аеродром окупантів у Бердянську, внаслідок чого було знищено понад 100 росіян.
- 10 лютого повідомлялось, що окупаційні війська заселяються у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська Запорізької області.
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