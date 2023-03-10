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Війна з Росією: хроніка
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У Бердянську окупанти вигнали людей з лікарні, щоб розмістити своїх поранених військових, - Генштаб

10 березня, 2023 п'ятниця
19:25
війна з Росією Російські військові

У місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу 10 березня.

Зокрема, зазначається, що з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників.

"В населених пунктах Ясинувата, Жданівка, Харцизьк, Амвросіївка тимчасово зайнятої території Донецької області в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури російська окупаційна так звана "влада” організувала вручення місцевим колаборантам партійних квитків російської політичної партії "єдина Росія", - йдеться у дописі.

Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області

"Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійські обстріли зафіксовано зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового Харківської області; Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині, а також Діброва, Спірне, Роздолівка та Ягідне Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Богданівка, Григорівка, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: ворожих обстрілів,зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар. Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського.

Запорізький та Херсонський напрямок: противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Кам’янського і Запорізького Запорізької області, а також Гаврилівки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антонівки, Берегового і Велетенського Херсонської області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції ЗРК

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога.

  •  У п'ятницю, 10 березня, російські терористи з артилерії обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона.
російська армія
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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