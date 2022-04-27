У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади, а зрадника України призначили головою департаменту охорони здоров’я
Російські війська захопили два медичних заклади у тимчасово окупованому Бердянську
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади. Наразі відомо, що одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів", йдеться у звіті від Запорізької ОВА.
В ОВА відзначили, що Микола Мірошниченко, який ще донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, а тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я.
- 30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили про підозру через співпрацю з окупантами.
- 20 квітня на Запоріжжі в тимчасово окупованому росіянами Бердянську "заступником мера" "призначили" місцевого двірника.
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