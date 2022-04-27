У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади, а зрадника України призначили головою департаменту охорони здоров’я

Про це повідомляє Запорізька ОВА.



"У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади. Наразі відомо, що одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів", йдеться у звіті від Запорізької ОВА.



В ОВА відзначили, що Микола Мірошниченко, який ще донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, а тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я.

30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили про підозру через співпрацю з окупантами.

20 квітня на Запоріжжі в тимчасово окупованому росіянами Бердянську "заступником мера" "призначили" місцевого двірника.