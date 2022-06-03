У Бердянську за добу прозвучало 10 вибухів, - міськрада

Про це повідомляє Бердянська міська рада.

У мерії також зазначили, що у місті все ще немає зв'язку. "Окупаційна влада, яка взяла за практику глушення сигналу українських мобільних операторів з моменту евакуації мешканців Маріуполя, яка йшла через Бердянськ, намагається перекласти відповідальність за відсутність сигналу на Україну. Сьогодні й надалі використовується практика глушення мобільного зв'язку при масовому перекиданні ворожих військ територією міста або акваторією Бердянського порту", – заявили у міськраді.



Крім того, повідомляється, що українські мобільні оператори офіційно заявляють про те, що причиною відсутності зв'язку є фізичне пошкодження обладнання та паралельне блокування сигналу засобами РЕБ.

У зв'язку з вибухами, у мерії закликали мешканців бути обережними, тому що в місті немає централізованого керування сиренами тривоги.

2 червня очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що від 24 лютого ворог зруйнував 182 заклади освіти, ще 1756 – пошкоджено.

2 червня, за повідомленням угруповання ОС, окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb