У Бердянську за добу прозвучало 10 вибухів, - міськрада
У мерії закликали мешканців бути обережними, тому що в місті немає централізованого керування сиренами тривоги
Про це повідомляє Бердянська міська рада.
У мерії також зазначили, що у місті все ще немає зв'язку. "Окупаційна влада, яка взяла за практику глушення сигналу українських мобільних операторів з моменту евакуації мешканців Маріуполя, яка йшла через Бердянськ, намагається перекласти відповідальність за відсутність сигналу на Україну. Сьогодні й надалі використовується практика глушення мобільного зв'язку при масовому перекиданні ворожих військ територією міста або акваторією Бердянського порту", – заявили у міськраді.
Крім того, повідомляється, що українські мобільні оператори офіційно заявляють про те, що причиною відсутності зв'язку є фізичне пошкодження обладнання та паралельне блокування сигналу засобами РЕБ.
У зв'язку з вибухами, у мерії закликали мешканців бути обережними, тому що в місті немає централізованого керування сиренами тривоги.
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