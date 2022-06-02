2 червня окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, - угруповання ОС

Про це повідомило угруповання Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, ще 7 поранені.

"Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Додають, що українські захисники Об’єднаних сил відбили 5 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 5 танків;

• 3 артилерійські системи;

• 2 бойові броньовані машини;

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

На Дніпровщині окупанти обстріляли Мар'янське. Зруйнували будинки й пошкодили газогін.

Окупанти виводять на рейд Севастополя судна торговельного флоту, змушуючи їх вимикати системи ідентифікації.

Сєвєродонецьк тримається і має шанси на швидке звільнення. Про ситуацію у місті розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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