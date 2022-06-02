2 червня окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, - угруповання ОС
Армія РФ обстріляла близько 30 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Окупанти зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти
Про це повідомило угруповання Об’єднаних сил.
Внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, ще 7 поранені.
"Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Додають, що українські захисники Об’єднаних сил відбили 5 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- • 5 танків;
- • 3 артилерійські системи;
- • 2 бойові броньовані машини;
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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