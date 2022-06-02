Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вілкул розповів, що ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. "Ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів і продовжує знищувати транспортну інфраструктуру", - сказав він.

Очільник ВА додав, що ворожі війська завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в Мар'янському, пошкоджені будинки й газопровід. За словами Вілкула, рятувальники займаються гасінням пожежі. При цьому він додав, що про постраждалих інформація буде після ліквідації пожежі.

"Ворог продовжує обстріли з усіх видів РСЗВ і ствольної артилерії по всій лінії зіткнення. Зокрема, що стосується Криворізького району, сьогодні орки неодноразово обстрілювали з артилерії території Зеленодольської та Апостолівської громад", - доповнив свою розповідь Олександр Вілкул.

2 червня окупанти завдали масованого ракетного удару по зруйнованому мосту на Миколаївщині.

2 червня в ефірі Еспресо полковник Костенко заявив, що російсько-українську війну назвуть ракетно-артилерійською.

Ворог концентрується на авіа- й ракетних ударах, нищенні інфраструктури і логістичних центрів та відрізанні України від морів.

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