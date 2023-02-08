У березні "Нова пошта" відкриє відділення у Литві
З середини березня у Вільнюсі відкриється перше відділення "Нової пошти". У відділенні можна буде відправляти та отримувати посилки вагою до 1 000 кг
Про це йдеться у facebook компанії.
"Уже з середини березня відкриваємо перше відділення. Тож зовсім скоро ти зможеш відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи та вантажі легко й швидко, як і завжди", - йдеться у повідомленні.
Відділення знаходитиметься у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.
- З 28 листопада Нова пошта відкрила відділення ще у двох польських містах, зокрема у Гданську та Вроцлаві.
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