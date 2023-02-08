У березні "Нова пошта" відкриє відділення у Литві

Про це йдеться у facebook компанії.

"Уже з середини березня відкриваємо перше відділення. Тож зовсім скоро ти зможеш відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи та вантажі легко й швидко, як і завжди", - йдеться у повідомленні.

Відділення знаходитиметься у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.