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У березні за програмою для біженців у США потрапили 12 українців

11 квітня, 2022 понедiлок
13:48
біженці з України Сенат США

Минулого місяця кілька тисяч українців в’їхали в США через кордон з Мексикою, частина з них за легальними візами, але лише 12 українців прибули через американську програму для біженців

Про це повідомляє Reuters. 

Багато українських шукачів притулку отримавши дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів у березні, мали виїхати з України, проте скасування авіарейсів призвело до майже повного припинення прийому заявок.

Законодавці закликали Білий дім прискорити обробку українських заяв, стверджуючи, що досі було зроблено занадто мало.

Згідно з даними Держдепартаменту, Сполучені Штати прийняли 514 українських біженців у січні та лютому і лише 12 в березні. Речник Держдепартаменту заявив, що він призупинив операції з біженцями у Києві, але продовжив розгляд справ в офісі у Кишиневі, (Молдова).

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, минулого тижня близько 3000 українців, яких влада США вважає особливо вразливими, дозволили перетнути кордон зі Сполученими Штатами.

Державний департамент США відмовився надати статистичні дані щодо віз, виданих українцям у березні, а Міністерство внутрішньої безпеки США не повідомило, скільки українців прибуло до Сполучених Штатів за цей період.

25 березня президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати приймуть до 100 тисяч українців, які рятуються від війни і законодавці та адвокати закликали президента пришвидшити оформлення віз для біженців.

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