У Берліні поліція відібрала українські прапори в учасників заходів біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні
Під час покладання квітів до меморіалу загиблим у Другій світовій війні у столиці Німеччини поліція відібрала в учасників акції українську символіку
Про це повідомляє DW.
Інцидент стався, сьогодні, 8 травня, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник покладав вінок до меморіалу загиблих воїнів у берлінському Тіргартені. Біля пам'ятника зібралося кілька сотень людей. Одні скандували: "Мельник йди!" - інші перебивали їх українськими піснями.
Багато присутніх були одягнені у жовто-синіх кольорах. Один з чоловіків роздавав на заході намальовані на папері українські прапори, поліція їх вилучила та відвела активіста у бік.
Група людей розтягла великий прапор України біля монументу, проте поліція вимагала згорнути його. Коли поліціянтам здалося, що активісти роблять це надто повільно, вони самі згорнули полотнище.
6 травня влада Берліну заборонила 8 та 9 травня під час відвідування меморіальних комплексів демонструвати українські та російські прапори.
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7 травня посол у Німеччині Андрій Мельник назвав заборону на використання прапорів та символіки України 8-9 травня у Берліні ляпасом українському народу.
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