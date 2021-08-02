У Берліні затримали 600 осіб на акціях проти обмежень через пандемію

Про це повідомляє DW.



Незважаючи на заборону проведення акцій тисячі людей вийшли на вулиці. Різні групи протестувальників тримали плакати із написами "Кінець диктатури коронавірусу", "Ніяких тестів, ніякої пандемії".



Над містом патрулювали гелікоптери, демонстранти ходили невеликими групами, чимало вулиць були перекриті. Протестувальники намагалися долати паркан, в окремих випадках було застосовано фізичну силу, повідомила поліція.



Під час акцій протесту ставалися сутички.



Поблизу Колони перемоги, поліцейські вивезли водомети і закликали учасників розійтися. Більшість людей на площі Велика зірка розійшлися добровільно.



Загалом участь у протестах взяло близько п'яти тисяч людей



За даними правоохоронців, затримано було близько 600 осіб. Кілька поліцейських отримали поранення.

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