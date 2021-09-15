У Білому домі не підтвердили інформацію про передачу Україні елементів "Залізного купола"
Спікер Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити інформацію про можливість передачі Україні компонентів системи ПРО "Залізний купол"
Про це повідомляє "Голос Америки".
Коли Псакі поставили питання з приводу "Залізного купола", вона відповіла, що їй потрібно звіритися з командою і уточнити інформацію.
Однак вона нагадала, що на зустрічі в серпні президент США Джо Байден і президент Володимир Зеленський домовилися про зміцнення співпраці у військовій сфері.
- 15 вересня Офіс президента повідомив, що Україна може отримати від Сполучених Штатів нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".
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