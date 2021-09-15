У Білому домі не підтвердили інформацію про передачу Україні елементів "Залізного купола"

Про це повідомляє "Голос Америки".

Коли Псакі поставили питання з приводу "Залізного купола", вона відповіла, що їй потрібно звіритися з командою і уточнити інформацію.

Однак вона нагадала, що на зустрічі в серпні президент США Джо Байден і президент Володимир Зеленський домовилися про зміцнення співпраці у військовій сфері.

