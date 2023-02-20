Про це пише Politico.

Помічники Байдена шукали способи переправити його через кордон таємно, але зрештою вирішили, що візит американського лідера в Україну буде занадто небезпечним, тому відкинули таку можливість.

"Більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того", - пише видання.