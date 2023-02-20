У Білому домі розглядали варіант таємно доставити Байдена в Україну, – Politico
Помічники президента США Джо Байдена шукали способи, як безпечно доставити американського лідера в Україну, але зрештою обмежилися Польщею
Про це пише Politico.
Помічники Байдена шукали способи переправити його через кордон таємно, але зрештою вирішили, що візит американського лідера в Україну буде занадто небезпечним, тому відкинули таку можливість.
"Більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того", - пише видання.
- Джо Байден відвідуватиме Польщу з візитом з 20 по 22 лютого. При цьому, як зазначає ГУР Міноборони України, Росія намагається масштабними навчаннями стратегічних ядерних сил завадити візиту Байдена до Європи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе